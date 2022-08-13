Çorumlular büyük heyecanla Başkan Erdoğan’ı bekliyor

Halime Alımcı(42) Annelerimiz yemin törenine giremiyordu. O günleri unutamıyoruz. Başörtülü başörtüsüz diye bizi ayırmaya çalışanlar utansın. Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. O Müslümanların, dünyanın lideri. Bin yılda gelebilecek bir lider. Dua ediyoruz hep onun için.

ALLAH ÖMRÜMDEN ALSIN ONA VERSİN

Osman Bulut (30)

Erdoğan'ın nep yanındayız. Allah bizim ömrümüzden alsın ona versin. Her şeyiyle dünyaya diz çöktüren bir lider. Çocuklarımızın geleceği için yeniden seçilmeli. Diğer liderlerde bir şey göremiyoruz. 15 Temmuz'da Hain Darbe girişimine karşı dik duruş sergiledi. O gün sokaklarda ben de koştum. 10 gün sokaklarda yattık. Rabbim uzun ömür versin.