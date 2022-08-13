Çorumlular büyük heyecanla Başkan Erdoğan’ı bekliyor

Miting alanını dolduran halk şunları söyledi:
Hülya Çalışkan (50) Dünya lideri. Onunla gurur duyuyoruz. Dik duruşlu, cesur. Çok seviyoruz.
Kezban Eker (28): Çok heyecanlıyım gençler olarak çok memnunuz. Bize önem verilmeyen, bizlerin dinlenmediği bir geçmişimiz vardı. 3 yıl önceki mitinge katılamamıştım. Başörtülü gençlere ayrı önem veriyor. Başörtülü olduğum için çok acısını yaşadım. Tepki gördüm.
Halime Alımcı(42) Annelerimiz yemin törenine giremiyordu. O günleri unutamıyoruz. Başörtülü başörtüsüz diye bizi ayırmaya çalışanlar utansın. Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. O Müslümanların, dünyanın lideri. Bin yılda gelebilecek bir lider. Dua ediyoruz hep onun için.
ALLAH ÖMRÜMDEN ALSIN ONA VERSİN
Osman Bulut (30)
Erdoğan'ın nep yanındayız. Allah bizim ömrümüzden alsın ona versin. Her şeyiyle dünyaya diz çöktüren bir lider. Çocuklarımızın geleceği için yeniden seçilmeli. Diğer liderlerde bir şey göremiyoruz. 15 Temmuz'da Hain Darbe girişimine karşı dik duruş sergiledi. O gün sokaklarda ben de koştum. 10 gün sokaklarda yattık. Rabbim uzun ömür versin.
DÜNYA MAZLUMLARININ UMUDU
Osman Çorlu(40):
24 saat emrindeyiz. Onu çok seviyoruz. Dünyayı nasıl dize getirdiyse memleketi bölmeye çalışanlara da izin vermeyecek. Kefenimizi giydik davayı çıktık diyor. Biz de her zaman kefenliyiz. Onun emrindeyiz. Cadde cadde, yaş yağmur dinlemeden reisimizin sevgisini anlatıyoruz. Dünya mazlumlarının onda umudu var. Erdoğan dünyaya meydan okuyor. Reisin emrindeyiz.
AİLEMİZDEN BİRİ
Barış Özkurt(50) reisimizin sonuna kadar arkasındayız. Meydandan belli çok kalabalık. Ailemizden biri. Bir ailemizden özlem gördüğümüz kişi kadar bekliyoruz.
İlyas Salman (30): İlk defa yakından göreceğim. Çok mutluyum. Gençlere, herkese önem veriyor.
PANKARTLAR ASILDI
Erdoğan sevgisi pankartlara yansıdı. "Sevdanı bu şehre nakşettik. Sen yürü seninle gençlik", "Yiğidin harman olduğu yere hoşgeldiniz" ve "Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, ağzınızla kuş tutsanız size oy oy 6'lı masa" pankartları miting meydanına asıldı.