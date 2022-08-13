Şehit teğmen ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekâtı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, Piyade Teğmen Ömer Bağra son yolculuğuna uğurlanması için naaşı memleketi Siirt'te getirildi.