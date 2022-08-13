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Giriş Tarihi: 13.8.2022 13:47

Şehit teğmen ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Şehit teğmen ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, şehit olan Siirtli Piyade Teğmen Ömer Bağra için tören yapıldı. Görev dönüşü düğün yapacağı belirtilen şehit Bağra, Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekâtı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, Piyade Teğmen Ömer Bağra son yolculuğuna uğurlanması için naaşı memleketi Siirt'te getirildi.

Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende şehidin yakınları Kürtçe ağıt yaktı. Törende şehidin yakınları ayakta durmakta zorluk çekti.

Düzenlenen resmi törenin ardından şehit Bağra, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya Köyü'nde Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık bir yıldır nişanlı olan şehit Teğmen Ömer Bağra'nın düğün hazırlığı yaptığı belirtildi.

Törene katılan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde slogan attı. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

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Şehit teğmen ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı
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