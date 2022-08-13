Şehit teğmen ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekâtı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, Piyade Teğmen Ömer Bağra son yolculuğuna uğurlanması için naaşı memleketi Siirt'te getirildi.
Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende şehidin yakınları Kürtçe ağıt yaktı. Törende şehidin yakınları ayakta durmakta zorluk çekti.
Törene katılan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde slogan attı. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.