Ecdadın bu topraklarda kazıdığı mühürleri çoğalttık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Üsküdar'da bulunan Ayazma Camii'nin yeniden ibadete açılış törenine katıldı. Cuma namazını Ayazma Camii'nde kılan Erdoğan, namazın ardından caminin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan şunları söyledi:261 yıllık Ayazma Camimizin ülkemiz ve âlem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mimarisiyle, yeriyle pek çok özelliğiyle şehrimize değer katan Ayazma Camimizin banisi Sultan 3. Mustafa'dan bugüne kadar gayret gösteren herkesi rahmetle yâd ediyorum. Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayazma Camii'nde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da beş vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Ezanlarıyla şehirlerimizin semalarını yankılandıran her camimizin, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz.Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle, ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çoğalttık, yaygınlaştırdık. Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz. Yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum.Osmanlı Padişahı 3. Mustafa tarafından, annesi Mihrişah Emine Sultan ve ağabeyi Şehzade Süleyman adına Mimar Mehmet Tahir'e yaptırılan Ayazma Camii'nin yapımına 1758 yılında başlandı. Cami, 2 yıllık inşaat sürecinden sonra 1760'ta ibadete açıldı. Cami, mimari olarak Osmanlı ve barok esintilerini yansıtıyor.