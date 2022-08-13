Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden yerel kıyafetli kişilerle ilgili açıklama: Bilgiler dezenformasyondur

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, İstanbul Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda çekilen görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada yurtların, öğrencilerin konaklamadığı günlerde ulusal ve uluslararası genç etkinlikleri için katılımcılara ayrıca tahsis edildiği not düşüldü. Açıklamada şöyle denildi:



"Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, 40 farklı ülkeden gelen gençlerin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gençlik Buluşması için 20 Ağustos 2022 tarihine kadar konaklama noktası olarak belirlenmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde yer alan şahıslar ise yerel kıyafetleriyle seminerlerde konuşmacı olarak yer alan bilim insanları ve katılımcı gençlerden oluşmaktadır. Şahısların mülteci olduklarına ilişkin bilgiler tamamıyla dezenformasyondur."