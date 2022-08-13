Müge Anlı’nın babası için Kızılay’a bağışlanan araçla aşure dağıtıldı

TV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan ver bölümü merakla izlenen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı'nın babası hayatını kaybetmişti.

Babasının hayatını kaybetmesinden sonra Müge Anlı Muharrem ayı nedeniyle Müge Anlı sevenleri tarafından Kızılay'a bağışlanan araçla Eyüpsultan Camii Avlusunda Eyüpsultan Kızılay Kadın ve gönüllüleri tarafından vatandaşlara aşure biskivü ve su dağıtıldı.

Müge Anlı'nın babası için kuran-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra Müge Anlı'nın sevenleri tarafından kızılay'a bağışlanan her afette yardım dağıtımı yapılan araçta İhsan Anlı için dağıtılan aşureye vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay'ı Eyüpsultan Şube Başkanı Ahmet Şen, Ünlü sunucu Müge anlı hanımın babası İhsan Anlı için Muharem ayı nedeniyle aşure dağıtımı yapıldı. Kızılaya Müge Anlı'nın sevenleri ve Müge Anlının katkılarıyla bağışlanan araçta yapılan aşura dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Müge Anlı'nın babası için vatandaşlar dualar etti.