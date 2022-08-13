PKK’nın finans ayağına üst üste darbe! Bakan Soylu’dan operasyonun kahramanlarına teşekkür

İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa SARI" Narko Terör Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 200 personel 75 operasyonel tim görev alıyor.
8 MİLYON KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 224 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama çalışmalarında; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir bitkisi, 648 bin 200 kök skunk bitkisi, 775 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
BAKAN SOYLU'DAN OPERASYONUN KAHRAMANLARINA TEŞEKKÜR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında. Kahraman jandarma ve emeği geçenlere teşekkürler"şeklinde paylaşımda bulundu.
Sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 13, 2022
Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda;
8.849.330 KÖK KENEVİR
648.200 KÖK SKUNK
775 KG ESRAR (kubar ve toz)
ELE GEÇİRİLDİ
Kahraman Jandarmamıza ve emeği geçen herkese teşekkürler👏 pic.twitter.com/22StS0W44j