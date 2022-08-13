Haberler Gündem Haberleri PKK’nın finans ayağına üst üste darbe! Bakan Soylu'dan operasyonun kahramanlarına teşekkür
Giriş Tarihi: 13.8.2022 13:36

PKK’nın finans ayağına üst üste darbe! Bakan Soylu'dan operasyonun kahramanlarına teşekkür

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’nın finans ayağına üst üste darbe! Bakan Soylu’dan operasyonun kahramanlarına teşekkür

İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör örgütü PKK’nın finans kaynağına üst üste darbe vurulmaya devam ediyor. Diyarbakır’da bin 200 personel katılımıyla Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında paylaşımında bulunarak kahraman jandarma timlerine teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa SARI" Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 200 personel 75 operasyonel tim görev alıyor.

8 MİLYON KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 224 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama çalışmalarında; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir bitkisi, 648 bin 200 kök skunk bitkisi, 775 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

BAKAN SOYLU'DAN OPERASYONUN KAHRAMANLARINA TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında. Kahraman jandarma ve emeği geçenlere teşekkürler"şeklinde paylaşımda bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK’nın finans ayağına üst üste darbe! Bakan Soylu'dan operasyonun kahramanlarına teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA