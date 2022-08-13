PKK’nın finans ayağına üst üste darbe! Bakan Soylu’dan operasyonun kahramanlarına teşekkür

8 MİLYON KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 224 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama çalışmalarında; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir bitkisi, 648 bin 200 kök skunk bitkisi, 775 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.