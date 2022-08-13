Sağlık çalışanlarına ’Beyaz reform’! Ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildi

"TABAN EK ÖDEMESİ, YILLIK İZİNDE 12 GÜN İÇİN VE HASTALIK SEBEBİYLE RAPORLU OLMA DURUMUNDA DA GEÇERLİ OLACAK"

Koca, döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturulduğunu ve 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek olan taban ödemesinin, eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacağını belirterek "Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek." ifadelerine yer verdi.

Taban ödemesinin memur maaşına göre düzenli olarak artacağını ve mahsup edilmeyeceğini kaydeden Koca, şu bilgileri paylaştı: