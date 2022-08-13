Son dakika: Başkan Erdoğan, Çorum’da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılış töreninde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Çorum bugün yine destan yazıyor, tarih yazıyor. Dosta güven aşılıyor. Coşkunuz sevdanız aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bu kardeşinizi bağrınıza bastığınız için, bize inandığınız ve güvendiğimiz için size şükranlarımı sunuyorum.
Yine birileri çıkacak şu sevdaya çamur atmaya çalışşacak. Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar bizim nasıl bri millet aşkı, nasıl bir memleket sevdası içinde odluğumuzu anlayamasınlar. Onlar bizim bu yola başımızı, yüreğimizi koyduğumuzu idrak edemesinler. Biz gözü olup göremeyen, dili olup göremeyen kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz.
Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmaya sürdüreceğiz.
Bugün Çorum'a gelirken yine elimiz boş gelmedik. 78 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Eğtimde Çorum merkezde yapımı tamamlanan okulalrı, sağlıkta aile sağlık merkezleri ile kültürde Osmancık İlçe Halk Kütüphanesi'ni Çorum'un emrine veriyoruz. Daha önceki Çorum ziyaretimizde şehrimize modern bir stadyum kazandırmanın sözünü vermiştik.
"ÇORUM'A MODERN BİR STADYUM STADYUM YAPMA SÖZÜ VERMİŞTİK, SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"
15 bin kapasiteli Çorum Şehir Stadyumu'nu tamamlayarak Çorumspor'un ve sporcu gençlerimizin kullanımına açtık. Çorum şu an ikinci ligde. Çorum'a ikinci lig yakışmaz. Stadyumun şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Diğer spor yatırımlarının da hayırlı olmasını diliyorum.
Kızılırmak Osmancık geçişini bitirdik. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün hizmet binalarını, altyapı ve çevre düzenleme işlerini bugün sizlerin istifadesine sunuyoruz. Biz buyuz. Bizde laf yok iş var. Şimdi geliyorum belediyemizin ve özel idari işlerimizin açılışına.
Çorum Belediyesi'nin tamamladığı Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ni, olimpik yüzme havuzlarını resmen hizmete alıyoruz. Tüm bu eserleri şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, Çorum Belediyesi'ni tebrik ediyorum.