Son dakika: Başkan Erdoğan, Çorum’da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Çorum bugün yine destan yazıyor, tarih yazıyor. Dosta güven aşılıyor. Coşkunuz sevdanız aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bu kardeşinizi bağrınıza bastığınız için, bize inandığınız ve güvendiğimiz için size şükranlarımı sunuyorum.

Yine birileri çıkacak şu sevdaya çamur atmaya çalışşacak. Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar bizim nasıl bri millet aşkı, nasıl bir memleket sevdası içinde odluğumuzu anlayamasınlar. Onlar bizim bu yola başımızı, yüreğimizi koyduğumuzu idrak edemesinler. Biz gözü olup göremeyen, dili olup göremeyen kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz.