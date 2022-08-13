Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İstanbul'da kan donduran cinayet! Herkesin ortasında kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 13.8.2022 10:44 Son Güncelleme: 13.8.2022 10:57

SON DAKİKA | İstanbul'da kan donduran cinayet! Herkesin ortasında kurşun yağdırdı

DHA
SON DAKİKA | İstanbul’da kan donduran cinayet! Herkesin ortasında kurşun yağdırdı

Son dakika haberi... Kadıköy'de gece saatlerinde korkun. bir cinayet yaşandı. Bir kafede oturan kadına, eli silahlı bir şüpheli kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken şüpheliyi arama çalışması başlatıldı.

Son dakika haberi... Olay saat 00.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mihriban Arduç (63) kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu.

Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.


Şüpheli Hakan Asilkan'ın kafeye gelişi ve kadını vurduktan sonra çevredekilerin panikle etrafa bakarken olay yerinden yürüyerek uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayetin nedeni araştırılırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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SON DAKİKA | İstanbul'da kan donduran cinayet! Herkesin ortasında kurşun yağdırdı
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