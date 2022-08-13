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Giriş Tarihi: 13.8.2022 10:56 Son Güncelleme: 13.8.2022 11:06

SON DAKİKA | İstanbul'da torbacı operasyonu! 'Kara Murat' yakalandı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA | İstanbul’da torbacı operasyonu! ’Kara Murat’ yakalandı...

Son dakika haberi... Son dakika haberi... Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir süredir takip ettikleri “Kara Murat” lakaplı torbacının evine baskın düzenledi. Baskın anları kameralara yansırken, evde yapılan aramalarda cep telefonu kutusunun içerisine gizlenmiş yarım kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan torbacı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da bir uyuşturucu madde satıcısı; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yarım kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı. Uyuşturucu maddeler cep telefonu kutusunda bulundu.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uzun süredir takip ettikleri bir uyuşturucu madde satıcısının Gültepe Mahallesi'ndeki adresine baskın düzenledi.

TORBACI "KARA MURAT" TUTUKLANDI

"Kara Murat" lakabını kullanan uyuşturucu madde satıcısı İsahan A., Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Adreste bir cep telefonu kutusunun içerisine gizlenmiş halde yarım kilogram Eroin maddesi, bir miktar Metamfetamin maddesi, bir miktar Afyon sakızı, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 690 lira ve 502 dolar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA | İstanbul'da torbacı operasyonu! 'Kara Murat' yakalandı...
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