SON DAKİKA | İstanbul’da torbacı operasyonu! ’Kara Murat’ yakalandı...

İstanbul'da bir uyuşturucu madde satıcısı; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yarım kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı. Uyuşturucu maddeler cep telefonu kutusunda bulundu.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uzun süredir takip ettikleri bir uyuşturucu madde satıcısının Gültepe Mahallesi'ndeki adresine baskın düzenledi.
Adreste bir cep telefonu kutusunun içerisine gizlenmiş halde yarım kilogram Eroin maddesi, bir miktar Metamfetamin maddesi, bir miktar Afyon sakızı, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 690 lira ve 502 dolar ele geçirildi.
Uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.