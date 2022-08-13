SON DAKİKA | İstanbul’da torbacı operasyonu! ’Kara Murat’ yakalandı...





Adreste bir cep telefonu kutusunun içerisine gizlenmiş halde yarım kilogram Eroin maddesi, bir miktar Metamfetamin maddesi, bir miktar Afyon sakızı, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 690 lira ve 502 dolar ele geçirildi.