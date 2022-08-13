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Giriş Tarihi: 13.8.2022 11:01

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz

İHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist daha etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz
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