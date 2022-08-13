SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist daha etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Xl4cavxf8F