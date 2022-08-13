Sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirıldi

Mardın'in Nusaybin ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyonunda PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. MİT, PKK'nın sözde Haftanin eyalet sorumlusu olduğu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırıların talimatını veren terörist Rebani'nin Suriye'de bulunduğunu tespit etti.Araştırmaların derinleştirilmesinin ardından operasyonu gerçekleştiren MİT, terörist Rebani ile beraberindeki sözde Amude- Derbesiye eyaleti genel istihkâm sorumlusu "Ruhaz Amude" kod adlı Mazlum Esat'ı da etkisiz hale getirdi. PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan terörist Rebani'nin, 2010'da örgütün İran kolu PJAK'ın sözde en üst yürütme organı "Koordinasyon Komitesi"nde sorumlu olarak görev yaptığı belirlendi. 2018'de Pençe harekâtları öncesinde stratejik öneme sahip sözde HPG Haftanin eyalet sorumlusu olarak görevlendirilen terörist, Haftanin'deki terörist faaliyetleri sırasında TSK'ya yönelik çok sayıda eylemi organize etti. Terörist Rebani, 2021'de Barış Pınarı Harekâtı'nda terörden arındırılan Resulayn bölgesinin sınır komşusu Amude-Derbesiye bölgesine sözde eyalet sorumlusu olarak görevlendirildi.