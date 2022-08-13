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Giriş Tarihi: 13.8.2022 18:19

Terörün izi silindi Tatvan’da yaylalar şenlendi

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Terörün izi silindi Tatvan’da yaylalar şenlendi

Bitlis Tatvan Belediyesi, Nemrut Yayla şenlikleri kapsamında yerel konser, halk oyunları, bisiklet tırmanışı, uçurtma şenliği, doğa yürüyüşü, kır güreşi, çocuk şenlikleri gibi spor ve gösteri etkinleri gerçekleştirdi.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde "Nemrut Yayla" şenlikleri düzenlendi.



UÇURTMALARLA DONATILDI

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Nemrut Yayla Şenlikleri, Bitlis Tatvan'da büyük bir coşku ile gerçekleşti. Bitlis Tatvan'da düzenlenen Nemrut Yayla Şenliklerinde çocuklar gökyüzünü uçurtmalarla donattı.



ŞENLİKLER YAPILDI

Bitlis Tatvan Belediyesi, Nemrut Yayla şenlikleri kapsamında yerel konser, halk oyunları, bisiklet tırmanışı, uçurtma şenliği, doğa yürüyüşü, kır güreşi, çocuk şenlikleri gibi spor ve gösteri etkinleri gerçekleştirdi.

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Terörün izi silindi Tatvan’da yaylalar şenlendi
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