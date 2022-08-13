Terörün izi silindi Tatvan’da yaylalar şenlendi

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde "Nemrut Yayla" şenlikleri düzenlendi.





UÇURTMALARLA DONATILDI



Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Nemrut Yayla Şenlikleri, Bitlis Tatvan'da büyük bir coşku ile gerçekleşti. Bitlis Tatvan'da düzenlenen Nemrut Yayla Şenliklerinde çocuklar gökyüzünü uçurtmalarla donattı.





ŞENLİKLER YAPILDI



Bitlis Tatvan Belediyesi, Nemrut Yayla şenlikleri kapsamında yerel konser, halk oyunları, bisiklet tırmanışı, uçurtma şenliği, doğa yürüyüşü, kır güreşi, çocuk şenlikleri gibi spor ve gösteri etkinleri gerçekleştirdi.