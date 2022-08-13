Turizm Bakan Ersoy, Bektaş Efendi Türbesi’ni ziyarete açtı

1603'te Selçuklu mimari tarzında kesme taştan inşa edilen Bektaş Efendi Türbesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 Temmuz 2021'de başlatılan bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları tamamlanan türbe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bu yıl Hacı Bektaş Veli'nin 751'inci yıl dönümü nedeniyle "Bu Kapı, Sevgi, Barış, Kardeşlik, Muhabbet Kapasıdır" temasıyla düzenlenen anma programına kapsamında yeniden ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yeniden ziyarete açılan türbede yapılan çalışmalar hakkında Bakan Ersoy'a bilgi verildi.

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, Bektaş Efendi Türbesi'nin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 1,1 milyon lira harcandığını söyledi. Atatürk Evi'nde de onarım çalışmaları yapacaklarını kaydeden Bakan Ersoy, "Geçen sene Kadıncık Ana Evi'nin restorasyon, bakım ve onarımı gerçekleştirilerek ziyarete açılmıştı. Bu yıl da Bektaş Efendi Türbesi'nin bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Ziyaretçilere açıyoruz. Burası çok eski bir yapı. Köklü sorunları vardı. Özellikle nem sorunu vardı. Drenajları baştan sona yenilendi. Bahçenin etrafına yeni bir drenaj alanı açıldı. Yapının bütün zemini kaldırılarak neme sebebiyet veren etkiler ortadan kaldırıldı. Onarım yapıldıktan sonra tekrar sıvası ve kalem işçilikleri yeniden gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla orijinaline uygun şekilde ziyarete açılıyor. Önümüzdeki yıl ise Atatürk Evi'nin bakım ve onarımı ile ilgili ihtiyaçları karşılayacağız ve çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.