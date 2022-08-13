Yunanistan’a FETÖ uyarısı: Başınıza bela olurlar

Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine kucak açan, uluslararası hukuku dünyanın gözü önünde ihlal eden Yunanistan, içine girdiği sarmaldan çıkamıyor. "Türklerin düşmanını besleyeyim, günün birinde Türklerin canını yakmak için kullanabilirim" mantığını taşıyan Atina hükümeti, 10 bin FETÖ'cü teröristi himaye ediyor. Ankara, Atina'ya "Terörist beslemek iş değil. Aranız şimdi güzel ama ters bir hareket yaparsınız başınıza bela olurlar" uyarısında bulundu. Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nın terör örgütü DHKP-C, PKK ve FETÖ mensuplarına ev sahipliği yaptığını söyleyen üst düzey kaynak, bir AB üyesi Yunanistan'ın açık şekilde terörist beslediğine dikkat çekerek, "Atina'da ne ararsanız var, DHKP-C, PKK, FETÖ'cü her şey var. Hepsinin de yeri belli. 'Türklerin düşmanı demek ki iyi bir şey, ben onlara alan açayım, gelsinler besleyeyim. Günün birinde Türklerin canını yakmak için kullanabilirim' diye düşünüyorlar. Başka bir izahı yok, bunlar Yunanistan'ın 'Bir gün belki işime yarar' diye beslediği gruplar. Yunanistan, transit ülke olmaktan çıktı, düpedüz hedef ülke konumunda. Yunanistan'da 8-10 bin FETÖ'cü var. 'Türkiye'yi rahatsız edeceğim' diye yapacağınız hamleler gün gelir Yunanistan'ı vurur" dedi.