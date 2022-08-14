Bakan Koca’da sözleşmeli doktorlara müjdeli haber

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözleşmeli doktorları yakında ilgilendiren bir haberi paylaştı. Sözleşmeli doktorların daha da yaygınlaştırılacağını belirten Koca, özlük haklarına ilişkin de açıklamada bulundu.

"YÜKSEK ÖZLÜK HAKLARINA SAHİP OLACAKLAR"

Koca, "Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

"BİTKİSEL HAYATTA OLAN PERFORMANS SİSTEMİNİN FİŞİ ÇEKİLDİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi" sözlerini kullanan Koca, şöyle devam etmişti: "Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz." Koca, "Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini vurgulamıştı.