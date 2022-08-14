İçişleri Bakanlığı’ndan kazaya karışan kaymakam ile ilgili açıklama

Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, 15 Temmuz günü yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Çelik'e, ardından da başka bir araca çarpmıştı. Yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken 0.27 promil alkollü çıkan Server Sinanoğlu tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, alkollü yakalanan ve tutuklanan Server Sinanoğlu ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Server Sinanoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma işlemi yapıldığı, Gercüş Kaymakamlığı'na ise başka bir kaymakam ataması yapıldığı belirtildi.

Kadrosu taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma halinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idarisoruşturma sürmektedir" denildi.

Server Sinanoğlu, Gercüş Kaymakamı iken kullandığı resmi araçla yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e, ardından da başka bir araca çarpmıştı. Yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken 0.27 promil alkollü çıkan Server Sinanoğlu tutuklanmıştı.