Haberler Gündem Haberleri İçişleri'nden kazaya karışan kaymakam Server Sinanoğlu hakkında açıklama
Giriş Tarihi: 14.8.2022 21:55 Son Güncelleme: 14.8.2022 22:10

İçişleri'nden kazaya karışan kaymakam Server Sinanoğlu hakkında açıklama

İçişleri’nden kazaya karışan kaymakam Server Sinanoğlu hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde alkollü olarak kullandığı araçla 13 yaşındaki Muhammet Çelik'in ölümüne sebep olan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırılma halinin devam ettiğini ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin "Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA HALİ DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanlığı'ndan, bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Server Sinanoğlu hakkında Bakanlığımızca görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, Gercüş Kaymakamlığı'na ise başka bir kaymakam ataması yapılmıştır. Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir" ifadeleri kaydedildi.

Muhammet’in ölümüne neden olan kaymakamın görevi değişti

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İçişleri'nden kazaya karışan kaymakam Server Sinanoğlu hakkında açıklama
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