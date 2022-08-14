İsmail Demir: Artık Türkiye silahta dünya markası

"KARADA, HAVADA VE DENİZDE KULLANILAN MODELLER YAPILIYOR"



Demir, 7 yıl öncesine kadar bir piyade tüfeği bile olmayan ülkenin şimdi çok çeşitli tüfek ve silah üretimi yapar hale geldiğini işaret ederek, "Bugün de Sarsılmaz şirketimizin yaptığı 12.7 mm silahın araç üstü versiyonunu burada test ettik, atışlar yaptık. Bu silahın muhtelif ortamlarda kullanımıyla ilgili şirketlerimiz çalışıyorlar. Bunun hem kara araçlarında hem hava araçlarında kullanılan başka bir modeli ve deniz araçlarında kullanılan modelleri de yapılmaya devam ediliyor. Aynı zamanda araç üstü 7.62 silahımızın da denemesini yaptık. Bunun yanında MPT silahımızın çeşit model ve farklılıklarla üretildiğini, kuvvetlerimizin isteklerine göre çeşitli değişiklikler yapıldığını,5.56 ve 9mm çapındaki silahların da makinalıların da burada her türlüsünün gayet iyi ve eşsiz bir şekilde üretildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.



"ARTIK TÜRKİYE SİLAHTA DÜNYA MARKASI"

Demir konuşmasını şöyle tamamladı: "Artık Türkiye silahta dünya markası. Nasıl ki tabancalarımız dünyada bir marka oldular görüyoruz ki tüfeklerimiz çeşitli kalibre tüfeklerimiz de artık bir dünya markası olma yolundalar. Çünkü şu anda silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin hemen hemen her ihtiyacını karşılayacak seviyede çalışmalar devam etmekte. Giderek daha üst kalibrelere doğru silahlar üretiliyor. 12.7 bunun bir örneği. Daha sonra 20mm-25mm-30mm gibi kalibrelerde de ürünlerimizin çıktığını yavaş yavaş göreceğiz"