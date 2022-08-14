Karamollaoğlu, kendi partisinin de içinde yer aldığı 6’lı masayı hedef aldı: Artık bir önemi yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iki günlük program kapsamında Bursa'ya gitti. Karamollaoğlu, Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Burada hemşerileriyle bir araya gelen Karamollaoğlu, dernek üyeleriyle sohbet etti.

"ALTILI MASANIN BİR ÖNEMİ KALMADI"

Dernek üyelerinden birinin 'seçime koalisyon olarak mı gireceksiniz' sorusuna cevap veren Temel Karamollaoğlu, "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani Altılı Masa benim kanaatim devam eder. Ama Altılı Masa'nın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Onun kalkması aslında bizi de etkiler, fakat Bahçeli'yi daha çok etkiledi. Yani onun oyları yüzde 6'ya düşünce milletvekili çıkaramama ihtimali çıktı ortaya şimdi. Ne olacak, bakalım," dedi.

"SEÇİM TARİHİ BELLİ OLMADAN ADAYLAR BELİRLENMEZ"



Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ısrar edildiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, "Yani hiçbir yerde seçim tarihi belli olmadan adaylar belirlenmez. Bu genel kuraldır. Onun için seçim tarihi belirlendi mi, en az üç ay var demektir seçime. O zaman da süratle bir karar verilir. Ve o karara göre de icraat yapılır diye ümit ediyorum" dedi.

"KOALİSYONLAR SEÇİMLERDEN SONRA YAPILIR"



Altılı Masa'nın üyelerinden birisinin de Saadet Partisi olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, "Hasbelkader son toplantı bizim ev sahipliğimizde önümüzdeki pazar günü yapılacak. Yani uyum içinde bugüne kadar bir çalışma yapıldı. Bundan sonra da bu çalışmaların nasıl olacağına dair birkaç adımın daha atılmasına ihtiyaç var kanaatindeyim. Koalisyonlar seçimden sonra yapılır. Ama bu sefer Cumhurbaşkanlığı seçimi esas olduğu için Cumhurbaşkanlığından bir kişi desteklenecekse onunla kim aday olacaksa bir mutabakat sağlanması gerekir ki, herkes o mutabakata göre politikalarını belirlesin. Onu da önümüzdeki birkaç ay zarfında görürüz diye ümit ediyorum" ded