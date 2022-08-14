Sağlıkta “beyaz reform” dönemi: Ödül ve teşvike dayalı yeni sistem devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları tarafından büyük bir sevinçle karşılanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile reform gerçekleştirildiğini söyledi. Koca, "Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz" dedi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişinin çekildiğini de kaydetti. Koca, Performansa Ggöre Ek Ödeme Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini vurguladı.Koca, döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturulduğunu ve 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek olan taban ödemesinin, eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacağını müjdeleyerek "Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek" ifadelerine yer verdi. Yönetmelikle mahsuplaşma denilen olayın tamamen önüne geçilecek. Ücret ödeme sisteminde çok önemli bir sorun olarak görülen uygulama, bakanlığın sahaya etkin şekilde yaptığı düzenlemeyi engelleyen faktör olarak görülüyordu. Koca da yeni yönetmelikle bu uygulamanın değiştiğine dikkat çekerek, "Mahsuplaşma, uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak" ifadelerini kullandı.Yönetmelikle birlikte sağlık çalışanlarının maaşlarındaki artışı isterse Sağlık Bakanlığı tek başına yapabilecek. SABAH'a açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Bakanlık çok önemli bir yetki aldı. Daha önce en küçük bir değişiklik için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayına sunulması gereken birçok düzenleme Sağlık Bakanlığı'nın uhdesine geçti. Aksayan yönlere Sağlık Bakanlığı anında müdahale edebilecek. Bütüncül bir bakış açısıyla maddi düzeltme yapabilme imkâanına sahip olacak. Böylelikle ihtiyaç görülürse katsayı yüzde 50 oranında artırılabilecek. Çalışanların memnuniyetini sağlamada önemli bir adım oldu" değerlendirmesinde bulundu.