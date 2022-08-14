Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TV şovmeni Üstün Dökmen'den kadın ve İslam düşmanlığı skandalı
Giriş Tarihi: 14.8.2022 15:40

Son dakika: TV şovmeni Üstün Dökmen'den kadın ve İslam düşmanlığı skandalı

Son dakika: TV şovmeni Üstün Dökmen’den kadın ve İslam düşmanlığı skandalı

Üstün Dökmen isimli TV psikoloğu kadınların kılık kıyafet seçimleri ve inançlarıyla ilgili skandal sözlere imza attı. Kadınların ne giymesi gerektiğini söyleyen Dökmen, başörtülü kadınların hangi meslekleri yapıp hangilerini yapamayacaklarını listeledi. TV şovları ile bilinen Üstün Dökmen temelsiz, dayanaksız ve çirkin kategorizasyonu ile büyük tepki topladı. Bilinçaltında böylesi bir düşmanlık taşıyan birinin yıllarca insanlara yol göstermesi için ekranlara çıkarılması ise talihsizlik olarak yorumlandı. İşte Dökmen'in skandal ifadeleri ve tepkiler

Son dakika haberler: Yakın geçmişte başörtülü öğretmenlerle ilgili skandal ifadeler kullanan TV şovmeni Üstün Dökmen, bu kez de başörtülü psikolog ve psikiyatristleri hedef aldı. Dökmen başörtüsü ile bu işi yapanların danışanlarıyla empati kuramayacağını iddia ederek birbirinden çirkin açıklamalarda bulundu. Başörtüsü takarak psikolog ve psikiyatristlik yapanları "mesleğin etiğine aykırı" davranmakla suçlayan Prof. Dr. Dökmen'e sosyal medyada büyük tepki geldi.

KADINLARA NE GİYMESİ GEREKTİĞİNİ ÖĞRETMEYE KALKTI!

Üstün Dökmen'in kendince kategorize ettiği mesleklerle ilgili olarak hangi mesleğin başörtüsüyle yapılabileceğini, hangisinin yapılamayacağını söylemeye kalktığı ve kendini küçük düşürdüğü açıklamaları özellikle kadınlardan tepki çekti.

İNANÇ İÇİN TAKILAN ÖRTÜ EMPATİYİ ENGELLERMİŞ!

Buna göre Rehber öğretmenler, Psikologlar ve Psikiyatristlerin başörtüsü ile çalışmasının doğru olmadığını söyleyen Dökmen, kadınların inaçlarından dolayı taktıkları başörtünün empati yapmalarına engel olduğu gibi manasız bir çıkışta bulundu.

Daha önce de aynı tarzda yaptığı açıklamalarıyla tepki çeken Dökmen, katıldığı programda skandal ifadeler kullandı

"BAŞÖRTÜLÜ PSİKOLOG MESLEK ETİĞİNE AYKIRIDIR!"

"Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi ama bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır"

Psikolog Üstün Dökmen'den skandal ifade "Başörtülü psikolog olmaz" | Video

"DANIŞANLA EMPATİ KURAMAZMIŞ!"

Dökmen başörtülü görev yapan kişilerin nötr olamayacağını ve danışanla empati kuramayacağını iddia ederek sözlerini sürdürdü. Psikoloğun
terapi esnasında dini ya da siyasi simge takmaması gerektiğini belirten Dökmen, ofisinde Atatürk resmi bile olmadığını dile getirdi.

ÜSTÜN DÖKMEN'İN SALDIRISI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Dökmen'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Son dakika: TV şovmeni Üstün Dökmen'den kadın ve İslam düşmanlığı skandalı
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