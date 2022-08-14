Son dakika: TV şovmeni Üstün Dökmen’den kadın ve İslam düşmanlığı skandalı

"BAŞÖRTÜLÜ PSİKOLOG MESLEK ETİĞİNE AYKIRIDIR!"

"Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi ama bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır"

Psikolog Üstün Dökmen'den skandal ifade "Başörtülü psikolog olmaz" | Video