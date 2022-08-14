Sosyal konut projelerinin mimarı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini eylül ayında açıklayacak. 400 bin konutun yapılacağı projede, dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olacak. Erdoğan, 27 Mart 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) olduktan hemen sonra harekete geçmiş ve KİPTAŞ üzerinden dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmıştı. Bu dönemde ev sahibi olan vatandaşlar SABAH'a konuştu.Oturduğum Başakşehir 1. Etap, Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yapıldı ve açıldı. Ben 17 senedir burada oturuyorum. Babam almıştı. İçinde cami, alışveriş merkezi, okul ve sağlık ocağı olan bir yaşam kompleksi. Bugün gelinen noktada Erdoğan yeni bir sosyal konut projesi başlattı. Şimdiden ev fiyatları, kiralar düşme eğilimine girdi. İBB Başkanı iken böyle konutlar yapan Erdoğan şimdi daha iyisini yapacaktır.22 yıldır bu sitede oturuyorum. Burası ilk uydu kent, ilk sosyal konut projesi. Başakşehir ilçesinin adı da buradan geliyor. 11 ya da 12 ay içerisinde üç bin konutu teslim etti. Alt gelir grubuna yönelik yapılmıştı ve uygun ödeme koşulları vardı. Yeni açıklayacağı sosyal konut projelerini de yapacağına yürekten inanıyorum.TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2002'den bu yana 1 milyon 170 bin konut ile birlikte 1389 okul (28 bin 600 derslikli), 22 üniversite, 997 spor salonu, 84 bin 137 kişi kapasiteli 215 yurt/pansiyon, 269 hastane, 99 sağlık ocağı, 2 bin 113 ticari işyeri, 44 kütüphane, 912 cami, 327 kamu hizmet binası ve 19 stadyum ile birlikte toplamda 26 bin 134 sosyal donatı uygulamasını tamamladı.