YSK, CHP’nin oyununu bozdu

YSK Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinde işlenen listelerin "sandık seçmen listesi" haline dönüştürülerek her seçim döneminde siyasi partilere verilmesine rağmen listeleri almayan CHP'nin bu iddiasıyla bilgi sahibi değil, fişleme peşinde olduğu anlaşıldı. YSK Başkanı Muharrem Akkaya, hazırlanan seçmen listelerinin son derece güvenli olduğunu belirterek, Anayasal bir kurum olan ve tüm kurul toplantılarını Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla şeffaf ve denetlenebilir bir ortamda yapan YSK'nın, çeşitli tartışmaların içine çekilerek yıpratılmamasını istedi. Akkaya, herhangi bir eksiklik, hata olmaması için seçmen listelerinin son halinin siyasi partilere verildiğini, itiraz gelmesi halinde güncellemelerin yapıldığını kaydetti.Seçmen kütüklerinin, seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi parti merkezlerince talep edildiğinde, YSK tarafından bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak kaydıyla siyasi partilere verildiğini hatırlatan Başkan Akkaya, seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere, bu listelerin bir seçim döneminde istemeleri halinde iki kez verildiğini vurguladı. Böylelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasının manipülasyon ve algıya dayandığı net bir şekilde ortaya çıktı. Akkaya, "Seçime girmeye hak kazanan, yeterliliği olan siyasi partileri YSK ilan ediyor. Bir seçim döneminde, seçime girme hakkı elde eden partilerin iki defa seçmen kütüklerini alma hakları var. Kesinlikle hiçbir şey saklanmadan bizde olan bilgileri olduğu gibi siyasi partilerle paylaşıyoruz. Onun dışında başka bilgi bilmiyorum. CHP Genel Başkanı'nın 'Bizdeki bilgiler YSK'nın elinde yok' sözlerini ne amaçlı söylediğini, kastı nedir onu doğrusu anlayamadım. Ama o sözlerle ilgili tahminim var ancak yorum yapmak istemiyorum" dedi.