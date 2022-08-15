40 yıl sonra huzur halayı

Türkiye'den Avrupa'ya göç eden Ezidiler, 40 yıl sonra döndükleri Mardin'in Midyat ilçesinde, gençlik festivali düzenledi. Bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle Türkiye'den Avrupa'nın değişik ülkelerinden göç eden Ezidi vatandaşlar, sağlanan huzur ortamıyla birlikte bu yıl ilk kez düzenlenen "Ezidi Gençliği Festivali" kapsamında Midyat'ın Güven Köyü'nde buluştu. Festivale, Midyat, İdil ve Nusaybin ilçelerine bağlı Taka, Harabya, Deyvan, Koçan, Kivah, Kefnas ve Efşe köylerinde yaşayan Ezidiler'in yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan çok sayıda kişi katıldı. Ezidi vatandaşlar, yöresel sanatçılar ve yöresel çalgılar eşliğinde bol bol halay çekip, anavatanlarına dönmenin coşkusunu yaşadı. Ezidi Dini ve Kültürel Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Süleyman Ağırman, "Yıllar sonra tekrar anavatanımıza döndüğümüz için çok mutluyuz. Bu toprakların suyunu ve havasını özlemiştik" diye konuştu. Almanya'dan festivale katılan Seyfi Bacıni ise "Buranın, doğasını, güzelliğini, dilini, kültürünü, örf ve adetlerini göstermek istiyoruz" dedi.