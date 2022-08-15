AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: AK Parti bir ailedir yuvadır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları öncesinde etkinlik hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Dağ şunları söyledi:AK Parti, bir ailedir ve bir yuvadır. Kuruluş öncesinden bugüne dek geçen sürede her zaman milletin sesine kulak veren ve milletiyle bütünleşen bir partidir. AK Parti geçmişinden aldığı güçle bugün daha güçlü, daha diri, daha yeni ve daha genç bir partidir.AK Parti gücünü ve zorlukların karşısında sağlam bir şekilde durabilmesini, lideri Erdoğan'ın öncülüğünde her kademesiyle birlik ve beraberlik içerisinde olmasına borçlu. AK Parti'yi 20 senedir milletin teveccühüne mazhar kılan özellik, bir olmayı genetiğine işlemiş olmasıdır. Birlikte, bir olmanın ve kenetlenmenin AK Parti'ye verdiği güç, gerek kapatma davası, e-muhtıra, kaos girişimleri gerekse de darbe girişimi ve antidemokratik yaklaşımlarda partimizin ve mensuplarının sağlam bir şekilde durmasına vesile olmuştur. AK Parti, 21 yıllık hikâyesi göz önünde bulundurulduğunda "Bir ola ola 21 olmuş" bir partidir.Olmadığımız tek bir ilçe, belde, mahalle, köy, kasaba yok. AK Parti Türkiye'dir. Milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz. Gönüllerde biriz, sandıkta da yine birinci parti olacağız. Geçmiş seçimlerde, bir ve beraber olarak nasıl birinci parti olduysak, 2023'te de zafer bizim olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda partimizin 22, 23, 25, 30 ve daha nice yıllarını kutlarken de AK Parti'nin Hakk'a ve halka hizmet yolundan sapmadığını göğsümüzü gererek söyleyebileceğiz.