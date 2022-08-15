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Giriş Tarihi: 15.8.2022 21:34 Son Güncelleme: 15.8.2022 21:46

Bakan Koca intern doktorlara asgari ücret ödemeleri için Meclis'ten çıkacak yasayı işaret etti

AA
Bakan Koca intern doktorlara asgari ücret ödemeleri için Meclis’ten çıkacak yasayı işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak."

"TEK KALEM MAAŞ"

Beyaz Reform hakkında da bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak "tek kalem maaş" talebinin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Koca intern doktorlara asgari ücret ödemeleri için Meclis'ten çıkacak yasayı işaret etti
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