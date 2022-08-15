Bakan Koca intern doktorlara asgari ücret ödemeleri için Meclis’ten çıkacak yasayı işaret etti

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak."

"TEK KALEM MAAŞ"

Beyaz Reform hakkında da bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak "tek kalem maaş" talebinin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.