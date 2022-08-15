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Giriş Tarihi: 15.8.2022 13:54

Bakan Soylu’nun avukatından 'ticari ortaklık' açıklaması

İHA
Bakan Soylu’nun avukatından ’ticari ortaklık’ açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca yaptığı açıklamada, müvekkilinin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının bulunmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetenin köşe yazısında müvekkili ile ilgili tamamen algı oluşturmaya yönelik ve müvekkilinin kişilik haklarını hedef alan ifadelerin yer aldığını kaydetti. Bu nedenle açıklama zorunluluğu doğduğunu belirten Kızılca, "Tüm hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.
Avukat Kızılca'nın açıklamasına konu olan köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sigorta şirketi ortaklığı olduğu ve bakanlık görevi sürerken şirket faaliyetlerini sürdürdüğü iddia edilmişti.

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Bakan Soylu’nun avukatından 'ticari ortaklık' açıklaması
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