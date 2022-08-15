Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara kritik 2023 mesajı!

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı AK Parti Genel Merkezi'nde düzenleniyor. Programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Bu akşam düzenleyeceğimiz toplantı ile hem 21. yaşımızı kutlayacak, hem de 21 yılın kısa bir değerlendirmesini yapacağız. Aradan geçen süre zarfında kurucu değerlerimizden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. 21 senenin her anı mücadele ile geçti. Terör örgütlerinden darbe heveslilerine kadar millet düşmanlarının hedefi olduk. Vesayetçilere rağmen milli riadenin sütünlüğünü bu ülkede biz hakim kıldık. Ekonomimizi her yıl büyütmeyi başardık. İçimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik. Hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık.
KAST SİSTEMİNE BİZ SON VERDİK
Türkiye, bizim dönemimizde, sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını kırmadı. Aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden de kurtuldu. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Yıllarca bu milletin çocukların okumasını, üniversiteye gitmesini, suni sebeplerle engellediler. Darbe dönemlerinde sermayeyi renklere bölerek ülkemizin gelişmesini sabote ettiler. Kadınlarımızın baş örtülü baş örtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, temel hak ve hürriyetlerin belli toplum kesimlerine yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü, işte bu kast sistemine biz son verdik.
BUGÜNÜN TÜRKİYESİ DAHA ÖZGÜR
Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil, kalkınma ve insani yardımlarda dünyaya örnek gösterilen bir Türkiye var.Bugün, milli menfaatlerini Birleşmiş Milletler ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var. Bugün en zor şartlarda bile büyümesini sürdürerek herkesin önüne geçen bir Türkiye var. Bunlar yıllarca ötelenen, sistemin dışına itilen ülkemizin potansiyelinin en büyük göstergesidir.
Partimizin kuruluşundan bu yana davamıza gönül vermiş tüm yol arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum.
BU ÜLKENİN EN BÜYÜK AÇIĞI YERLİ VE MİLLİ MUHALEFET AÇIĞIDIR
28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan, üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş, yerli ve milli muhalefet açığıdır. İhya yerine yıkmayı siyasetlerinin merkezine yerleştiren rövanşist yaklaşımdır. Sandıkta milletten tokat yiyenler iktidara gelmek için darbedelerden, hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. 2023'e giden süreçte benzer senaryoların tekrar tedavüle konduğunu görüyoruz.
MUHALETİN YIKIM MASASINDA GARNİTÜR OLARAK YER ALMAKTA HİÇBİR BEİS GÖRMEYENLERİ MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE HAVALE EDİYORUZ
Meşrep tartışmaları medya ve sosyal medya üzerinden yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. Adli vakalar tıpkı 80 öncesinde olduğu gibi insanlarımızı birbirine kışkırtmanın vasıtası haline getiriliyor. Bürokratlar Bay Kemal tarafından çok açık, net tehdit ediliyor. Zaman değişse de aktörler değişse de oynanan oyun değişmiyor. Yaşanan her Hadise faşist yüzlerini açıkça gösteriyor. Tüm bunlar ortadayken siyasi hırsları sebebiyle muhaletin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz.
Bu hafta Çorum'daydık. 50 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Oradan Hacı Bektaş'a geçtik. 10-15 bin kişi oradaki programa iştirak ettiler. Önümüzde de Manisa toplu açılış ve mitingimiz olacak. 25'inde Ahlat, 26'sında Malazgirt'te olacağız. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanımızla orada kılacağız. Ahlat ve Malazgirt'e de Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edeceğiz.