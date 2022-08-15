Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara kritik 2023 mesajı!

MUHALETİN YIKIM MASASINDA GARNİTÜR OLARAK YER ALMAKTA HİÇBİR BEİS GÖRMEYENLERİ MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE HAVALE EDİYORUZ

Meşrep tartışmaları medya ve sosyal medya üzerinden yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. Adli vakalar tıpkı 80 öncesinde olduğu gibi insanlarımızı birbirine kışkırtmanın vasıtası haline getiriliyor. Bürokratlar Bay Kemal tarafından çok açık, net tehdit ediliyor. Zaman değişse de aktörler değişse de oynanan oyun değişmiyor. Yaşanan her Hadise faşist yüzlerini açıkça gösteriyor. Tüm bunlar ortadayken siyasi hırsları sebebiyle muhaletin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz.

Bu hafta Çorum'daydık. 50 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Oradan Hacı Bektaş'a geçtik. 10-15 bin kişi oradaki programa iştirak ettiler. Önümüzde de Manisa toplu açılış ve mitingimiz olacak. 25'inde Ahlat, 26'sında Malazgirt'te olacağız. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanımızla orada kılacağız. Ahlat ve Malazgirt'e de Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edeceğiz.