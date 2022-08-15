Başkan Erdoğan talimatı verdi! İndirim başladı: Tarım Kredi Kooperatif Marketlere vatandaşlardan yoğun

İndirimden memnun olduklarını dile getiren Mehmet Bayat, "Çok güzel indirimler var bu indirimlerin tüm marketlerde ara sıra olması güzel olur. Cumhurbaşkanımız geçen hafta enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı indirim yapılacağın müjdesini vermişti, Bugünde Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde birçok üründe indirim yapıldı. Bu indirimlerin kapsamın genişletilip çoğaltılmasını istiyoruz." dedi.

Mehmet Samancı, "Birçok üründe indirim var bende ondan dolayı markete geldim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz, Gelen birçok vatandaş bu ürünlerden faydalanıyor, herkese göre burada ürün var.