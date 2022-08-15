Başkan Erdoğan talimatı verdi! İndirim başladı: Tarım Kredi Kooperatif Marketlere vatandaşlardan yoğun

1400 noktada marketi bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezinde indirim uygulandı.
Vatandaşlar erken saatlerde Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gelerek alışverişe başladı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile marketlerde hareketlilik görüldü.
DEVLET GÜVENCESİ VAR
Düzenli olarak alışverişimi buradan yapıyorum diyen Niyazi Karapınar; "Bir ev için gerekli ne varsa buradan alıyorum. Her şeyden önce burada bir devlet güvencesi var. Sattığı ürünün arkasında duruyor. Herhangi bir sorunda her türlü yardımı yapıyor. Ürünlerin lezzetleri de çok iyi. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.
ÇOK MEMNUNUM
Ben ürünlerden çok memnunum diyen Ahmet Turan Yaşar; "Düzenli olarak buradan alışveriş yapıyorum. Ürün kalitesinden ve fiyatlardan çok memnunum" dedi.
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DİĞER MARKETLER DE İNDİRİME KATILMALI
Antalya'da sabahın erken saatinden itibaren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketine vatandaşlar akın etti. 30'un üzerinde temel tüketim ürününde yüzde 30 ile yüzde 35 arasındaki indirimli ürünleri almak için yarıştılar. Memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, indirime diğer marketlerin katılmasını istediler.
2 çocuk annesi ev hanımı: "Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanya çok iyi odu. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde ürünlerimizi Tarım Kredi Kooperatif Marketten aldık. Bundan sonrada indirimin devam etmesini istiyoruz. Diğer marketler de bu indirime katılırsa çok iyi olur"
2 çocuk babası Tahsin Çelik : "Cumhurbaşkanımız sağ olsun bu indirim çok iyi geldi. Peynir ve şeker aldım. Temennim bu indirimlerinin sürmesi. Diğer marketlerini de bu enflasyonla mücadele kampanyasına katılması. Bu sıkıntılı süreci ülke olarak omuz omuza vererek aşmalıyız"
"ÇOK AVANTAJLI BİR ALIŞVERİŞ YAPTIM"
Fatma Demir (25) (Ev Hanımı) : Geçtiğimiz günlerde haberleri izlerken, Cumhurbaşkanımızın kooperatif marketlerine indirim talimatı verdiğini gördüm. İndirimli fiyatların bu sabah uygulanacağını duyunca da hemen markete koştum. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya diyebilirim. Çok avantajlı bir alışveriş yaptım ve gerçekten çok mutlu oldum.
"MARKET İLK KEZ BÖYLE KALABALIK GÖRDÜ"
Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif marketi çalışanları, ilk kez böyle yoğunlukla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Müşterilerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren marketimize gelmeye başladı. İndirimli ve uygun fiyatlardan dolayı da çok memnun kaldılar. Bizler de bu yoğunluktan çok memnunuz" dedi.
İndirimden memnun olduklarını dile getiren Mehmet Bayat, "Çok güzel indirimler var bu indirimlerin tüm marketlerde ara sıra olması güzel olur. Cumhurbaşkanımız geçen hafta enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı indirim yapılacağın müjdesini vermişti, Bugünde Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde birçok üründe indirim yapıldı. Bu indirimlerin kapsamın genişletilip çoğaltılmasını istiyoruz." dedi.
Mehmet Samancı, "Birçok üründe indirim var bende ondan dolayı markete geldim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz, Gelen birçok vatandaş bu ürünlerden faydalanıyor, herkese göre burada ürün var.
Devletimize teşekkürlerimiz sunarız." diye konuştu.
Ali Horzum ise, "Normalde geldik ürün var diye ama ürünlerin fiyatları birbirine benziyor, ayrıca şeker tükenmiş bile biz daha çok bu ürünlerin çoğalmasını istiyoruz. Marketlerdeki fiyat ile buradaki fiyatlar arasında çok fark var. Buradaki ürünler ucuz vatandaşın yararına kurulan Tarım Kredi Kooperatif marketlerin fiyatları diğer marketlere örnek olsun. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Özel güvenlik görevlisi olan 42 yaşındaki Gökhan Doğan, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Vatandaşların mağdur edilmesini engellemek için kooperatif marketlerinde indirim yaptırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Başkan Erdoğan bu oyunu da bozdu" dedi.
İZDİHAM YAŞANDI
Sabah saat 09.00'da açılan Tarım Kredi Kooperatif marketinin indiriminden faydalanmak isteyen 10'larca vatandaş sıraya girerek marketin açılmasını bekledi. Market açıldığı sırada uzun kuyruklar oluşturan kalabalık bir anda içeri girdi. İzdihamın yaşandığı market içinde ucuz ürünlerden birden çok satın alan tüketiciler yüzlerinin güldüğü gözlerden kaçmadı.
"FIRSATÇI LOBİSİNDEN KURTARDI"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde temel gıda ürünlerinde indirim yapıldı. Vatandaşlarımız markete girdi ve uygun fiyatlı ürünleri alıyor. Cumhurbaşkanımıza tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bu fırsatçı lobisinden vatandaşlarımızı kurtarmış durumda" dedi.
Markete alışverişe gelen 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Natiye Demir, sarı etiketli ürünlerin diğer marketlere oranla uygun fiyata satıldığını belirterek, dar gelirli ailelerin satın alma gücünün zorlandığı böylesi bir dönemde yapılan indirim ev ekonomisini önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.
Bakliyat ve zeytin aldığını belirten 51 yaşındaki 5 çocuk annesi Medine Aslan ise, "Son aylarda yaşanan fiyat artışları nedeniyle daha önce haftada bir gün gittiğimiz markete ne yazık ki, ayda bir kez gitmeye başlamıştık.
Cumhurbaşkanımızın fiyat indirin talimatıyla birlikte Tarım Kredi Marketleri'nde başlayan indirim nedeniyle ürün kalmaz diye sabah erken geldim. Fiyatların istenilen bir orana geldiğini gördüm. Dar gelirliyi zorda bırakmayan devletimizden Alla razı olsun" diye konuştu.
Emekli 60 yaşındaki Süleyman Akpınar da, "Ürünlerin indirimli olması bize biraz nefes aldıracaktır. Diğer marketlerinde Tarım Kredi Marketleri'ni örnek alarak indirime gitmesini bekliyoruz" dedi.