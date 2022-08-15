Bombalı eylem için keşif yapan terörist tutuklandı



Kandilde bomba eğitimi aldığı ve bu alanda uzmanlaşarak eğitim verdiği tespit edilen Mıhçı'nın Fatih ve Kağıthane'de bombalı eylem için keşif yaptığı, hedefinde ise kolluk kuvvetlerinin olduğu tespit edildi. Mıhçı'nın özellikle büyük kentlerde fedai eylemler için bekletildiği, ablasının da daha önce terör örgütü için silahlı faaliyet yürütürken etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Mıhçı ve beraberindeki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mıhçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.