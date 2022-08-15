Diyarbakır’da ’Narko-Terör’ operasyonu: 142 gözaltı, 27 milyon kök kenevir

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütünün finansa kaynağına yönelik Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında yapılan "Eren Abluka Narko-Terör" operasyonu tamamlandı.
İnsansız Hava Aracı'nın da (İHA) destek verdiği operasyonda, 27 milyon 49 bin 774 kök kenevir bitkisi, 1 milyon 503 bin 500 kök skunk bitkisi, 2 ton 240 bin kilogram esrar maddesi, 2 parça halinde 2 kilo 58 gram Metamfetamin maddesi ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarda, 142 kişi de gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 142 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.
BİTLİS'TE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince otobanda durdurulan bir otomobil içerisinde arama yapıldı. Aramalarda, 2 parça halinde 2 kilo 58 gram Metamfetamin maddesi ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
SERADA KENEVİR YETİŞTİREN BİR KİŞİ YAKALANDI
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin evinin bahçesindeki serada hint keneviri ekimi yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen jandarma, 17 kök hint keneviri, 1 kilogram esrar ve aracında da ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.