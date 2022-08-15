Diyarbakır’da ’Narko-Terör’ operasyonu: 142 gözaltı, 27 milyon kök kenevir

İnsansız Hava Aracı'nın da (İHA) destek verdiği operasyonda, 27 milyon 49 bin 774 kök kenevir bitkisi, 1 milyon 503 bin 500 kök skunk bitkisi, 2 ton 240 bin kilogram esrar maddesi, 2 parça halinde 2 kilo 58 gram Metamfetamin maddesi ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarda, 142 kişi de gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 142 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.