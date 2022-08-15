Haberler Gündem Haberleri Mersin'de PKK operasyonu: 8 gözaltı
Giriş Tarihi: 15.8.2022 11:20

Mersin'de PKK operasyonu: 8 gözaltı

BEKİR COŞKUN
Mersin’de PKK operasyonu: 8 gözaltı

Mersin’de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli yürütülen PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, 15 Ağustos 1984 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu ilk eylemin yıl dönümünde sokakları hareketlendirmek ve eylem yapmak üzere arayış içerisinde olduklarını tespit ettiği 10 şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

Mersin merkez, Tarsus ve Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütünü övücü, yüceltici, sahiplenici paylaşımlar yaptığı tespit edilen S.A., A.S., M.Ö., M.R., A.M., S.A., İ.A., Y.D., N.A. ve M.A. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürülürken, adresinde bulunamayan 2 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de PKK operasyonu: 8 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA