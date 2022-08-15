Mersin’de PKK operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli yürütülen PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Mersin merkez, Tarsus ve Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütünü övücü, yüceltici, sahiplenici paylaşımlar yaptığı tespit edilen S.A., A.S., M.Ö., M.R., A.M., S.A., İ.A., Y.D., N.A. ve M.A. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürülürken, adresinde bulunamayan 2 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.