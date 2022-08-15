Mersin’de PKK operasyonu: 8 gözaltı





Ekipler, 15 Ağustos 1984 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu ilk eylemin yıl dönümünde sokakları hareketlendirmek ve eylem yapmak üzere arayış içerisinde olduklarını tespit ettiği 10 şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.