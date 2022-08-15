İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı kesti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ilçesinde yarım asırlık ağacı keserek katletti. Yol yapım çalışması sırasında yapılan katliam büyük tepki topladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak üzerinde, yol çalışması yaparken, yaklaşık yarım asırlık fıstık çamı, yol ortasında kaldı. Büyükşehir Belediyesi, 50 yıllık ağacı başka bir yere taşıyıp ağacın yaşamasını sağlamazken ağacı olduğu yerde kesti. Ağaç kesme görüntüleri ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntü kaydeden vatandaşlar, 'Yazıklar olsun. Kaç senelik ağaç' gitti diye tepkisini gösterdi.