Millet İttifakında "Kılıçdaroğlu" çatlağı ilçelere kadar ilerledi

İYİ PARTİLİ ORAL'DAN FLAŞ ÇIKIŞ: HESABINI SORARIZ!

CHP'li Taparlı'nın paylaşımına İYİ Parti Kınık İlçe Başkanı Olcay Oral'dan flaş bir çıkış geldi. Oral, Taparlı'nın paylaşımının altına "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur da Erdoğan'a seçimi kazandırırsa işte o zaman bunun hesabını CHP'den sorarız" yorumunu yaptı.