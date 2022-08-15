Millet İttifakında "Kılıçdaroğlu" çatlağı ilçelere kadar ilerledi

Millet İttifakı Kınık örgütünde "Kılıçdaroğlu" çatlağı meydana geldi. CHP Kınık Üyesi Orhan Taparlı, sosyal medya platformu Facebook üzerinden CHP'yi eleştirenleri hedef alarak "AK Parti'ye oy verip CHP'ye hesap soran insan türü ilk defa Türkiye'de görüldü" dedi.
İYİ PARTİLİ ORAL'DAN FLAŞ ÇIKIŞ: HESABINI SORARIZ!
CHP'li Taparlı'nın paylaşımına İYİ Parti Kınık İlçe Başkanı Olcay Oral'dan flaş bir çıkış geldi. Oral, Taparlı'nın paylaşımının altına "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur da Erdoğan'a seçimi kazandırırsa işte o zaman bunun hesabını CHP'den sorarız" yorumunu yaptı.