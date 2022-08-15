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Giriş Tarihi: 15.8.2022 13:38

Millet İttifakında "Kılıçdaroğlu" çatlağı ilçelere kadar ilerledi

ERTAN GÜRCANER
Millet İttifakında Kılıçdaroğlu çatlağı ilçelere kadar ilerledi

İYİ Parti Kınık İlçe Başkanı Olcay Oral ile CHP'li Orhan Taparlı arasında "Kılıçdaroğlu" polemiği yaşandı. Taparlı, CHP'yi eleştirenlere yönelik "AK Parti'ye oy verip CHP'ye hesap soran insan türü ilk defa Türkiye'de görüldü" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı. İYİ Parti’li Oral ise Taparlı'nın paylaşımına yönelik "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur da Erdoğan'a seçimi kazandırırsa işte o zaman bunun hesabını CHP'den sorarız" çıkışında bulundu.

Millet İttifakı Kınık örgütünde "Kılıçdaroğlu" çatlağı meydana geldi. CHP Kınık Üyesi Orhan Taparlı, sosyal medya platformu Facebook üzerinden CHP'yi eleştirenleri hedef alarak "AK Parti'ye oy verip CHP'ye hesap soran insan türü ilk defa Türkiye'de görüldü" dedi.

İYİ PARTİLİ ORAL'DAN FLAŞ ÇIKIŞ: HESABINI SORARIZ!

CHP'li Taparlı'nın paylaşımına İYİ Parti Kınık İlçe Başkanı Olcay Oral'dan flaş bir çıkış geldi. Oral, Taparlı'nın paylaşımının altına "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur da Erdoğan'a seçimi kazandırırsa işte o zaman bunun hesabını CHP'den sorarız" yorumunu yaptı.

Belde Belediye Başkanlığı olduğu yıllarda Yayakent Belediye Başkanlığı yapan MHP'li Halil Hakkı Ergül'ün de İYİ Parti'li Oral'ın paylaşımını beğenmesi dikkat çekti.

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Millet İttifakında "Kılıçdaroğlu" çatlağı ilçelere kadar ilerledi
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