MİT ve TSK nefes aldırmıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı nefes kesen operasyonlarına devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde de teröristlere göz açtırmayan ve nokta operasyonlar ile terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerini etkisiz hale getiren MİT, bir operasyon daha gerçekleştirdi. MİT tarafından kuzey Irak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirildi.Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe- Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.