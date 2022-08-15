ODA TV’nin A Haber algısı görüntülerle çürüdü! Sele değil çizmeye takıldılar

Başkentte aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak sonucu bazı alt geçit ve yollar ile bina ve iş yerlerinin girişinde su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağmurun yanı sıra kentte etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar bazı caddelerde trafiğin aksamasına neden oldu. Mazgalların tıkanmasıyla birçok yol su altında kaldı.
A HABER'E ALGI OPERASYONU
Oda Tv, ise Ankara'da yaşanan seli görmezden gelip A Haber üzerinden yaptığı sözde haberde "A Haber fena yakalandı. Ankara'da yerler kuruyken sarı çizmeyle çekim..." ifadelerine yer verdi. Öte yandan, A Haber'in yayın yaptığı bölgeye 100 metre uzaklıkta olan Sıhhıye Köprüsü'nün altını su bastığı görüldü.
ODA TV'YE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
A Haber üzerinden algı operasyonu oluşturmaya çalışan Oda Tv'ye sosyal medya kullancıları tepki gösterdi. Yayın sonrası Sıhhiye Köprüsü'nün altını su bastığını gören vatandaşlar Oda Tv'nin sözde haberinin altına "Olacakları önceden sezmişler demek. Helal olsun A Haber'e!" yorumunda bulundu.
"HABER DEĞERİ YOK"
Bir diğer vatandaş ise yaptığı yorumda " Bugün Ankara'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir fırtına meydana geldi. Yarım saat sonra düzeldi hava. Şiddetli yağış sonrası dışarıya çıkarken ben de çizmemi giydim. O yüzden bu görüntü hiç de anormal değil. Bugün Ankara'daki hiçkimse için bu görüntünün bir haber değeri yok." ifadeleriyle Oda Tv'yi eleştirdi.
"SORGULAMAK GAZETECİLERE YAKIŞIR"
A Haber Ankara Haber Şefi Muhammet Karadağ yaptığı sosyal medya paylaşımında ODA TV'nin algı operasyonuna ilişkin gerçekleri tek tek açıkladı. Karadağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sokrates, 'Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez' der, sorgulamak en çok da biz gazetecilere yakışır,yakışmalı! Şu sıradalar sosyal medyada Oda tv'nin haberleştirdiği bir görüntü dolaşıyor. O görüntünde A Haber muhabiri kuru bir alanda çizme ile anons çekiyor.
"ÖNYARGI İLE YAKLAŞMAYIN"
İlk görüşte özellikle A haber'e önyargısı olanlar gerçeği bilmeden olumsuz bir tutum takınabilir. Ancak hakikati aramak hepimizin görevi. Peki bugün neler oldu?
"TÜM OLASILIKLAR DÜŞÜNÜLDÜ"
Saat 16:07 gibi Ankara'da sağanak yağış ve fırtına başladı. Habercilik refleksi ile hemen bir ekibimizi dışarı çıkardık. Muhabir arkadaşımız tüm olasılıkları göz önüne alarak çizme ve yağmurluğunu giydi. 16 bülteninde uzunca bir yayın yaptı.
"ASILSIZ HABER YAPMADIK"
O yayına Youtube'da "A haber canlı" yazrak ve yayınını geriye sararak ulaşabilirsiniz. Asla asılsız haber yapmadık, çünkü bizim Yüce bir Makama verecek hesabımız var. Her şeyden önce Allah'tan korkarız.
"ANKARALILAR ÇOK İYİ BİLİR"
1 kişinin ölümüne neden olan, altgeçitleri su ile dolduran, çatıları uçuran sağanak yağış tek bültenle geçiştirilemezdi, sonraki bültenlerde de farklı lokasyonlara doğru yola çıktı ekibimiz. Yağış 6-7 dakika sürdüğü için yollar hemen kurudu. Ankaralılar bunu çok iyi bilir.
"BU KADAR MERHAMETSİZ OLUNMAMALI"
Zaten söz konusu anonsda muhabir arkadaşımızın çizmeleri de görünmüyor. Kameraman yakın çekim ile sadece belden yukarısını alıyor. Burada da "yağış bitti hava açtı ancak bazı altgeçitlerdeki su hala duruyor" benzeri bir anons çalışıyor...
Bu açıklamayı A haber Ankara Haber şefi olarak değil, bir gazeteci olarak yazdım. Vicdan sahibi bir insan bir ağabey olarak yazdım. Genç muhabir arkadaşımızın daha yürüyeceği çok yol var. Hepimizin ailesi, akrabası arkadaşları var. Bu kadar merhametsiz olunmamalı.
"GAZETECİLİK ETİĞİ NEREDE?"
Oda tv yöneticilerini hakikati yayınlamaya davet ediyorum. En azından arayıp sormaları gerekliydi. Öyle ki Gazetecilik etiği bunu gerektirir. Oda tv'nin haberi medya okuryazarlığının önemini de bir kez daha ortaya koydu. Bu eğitimi almayanlar her gördüğüne inanıyor. Oysa ki her şey göründüğü gibi olsa elinize aldığınız deniz suyu mavi olurdu. Selametle kalın."