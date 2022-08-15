ODA TV’nin A Haber algısı görüntülerle çürüdü! Sele değil çizmeye takıldılar

ODA TV'YE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

A Haber üzerinden algı operasyonu oluşturmaya çalışan Oda Tv'ye sosyal medya kullancıları tepki gösterdi. Yayın sonrası Sıhhiye Köprüsü'nün altını su bastığını gören vatandaşlar Oda Tv'nin sözde haberinin altına "Olacakları önceden sezmişler demek. Helal olsun A Haber'e!" yorumunda bulundu.

"HABER DEĞERİ YOK"

Bir diğer vatandaş ise yaptığı yorumda " Bugün Ankara'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir fırtına meydana geldi. Yarım saat sonra düzeldi hava. Şiddetli yağış sonrası dışarıya çıkarken ben de çizmemi giydim. O yüzden bu görüntü hiç de anormal değil. Bugün Ankara'daki hiçkimse için bu görüntünün bir haber değeri yok." ifadeleriyle Oda Tv'yi eleştirdi.

"SORGULAMAK GAZETECİLERE YAKIŞIR"

A Haber Ankara Haber Şefi Muhammet Karadağ yaptığı sosyal medya paylaşımında ODA TV'nin algı operasyonuna ilişkin gerçekleri tek tek açıkladı. Karadağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sokrates, 'Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez' der, sorgulamak en çok da biz gazetecilere yakışır,yakışmalı! Şu sıradalar sosyal medyada Oda tv'nin haberleştirdiği bir görüntü dolaşıyor. O görüntünde A Haber muhabiri kuru bir alanda çizme ile anons çekiyor.