Şimdi mutlu oldun mu! Tanju Özcan faşist söylemleri sokağa yansıdı

Üzücü olay, önceki akşam Bolu Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan Suriye uyruklu A.H.H., A.A. ve S.A. ve M.E. ile "Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden" diyen Türk vatandaşları M.A., Ş.T., Ş.Ö. ve A.A. arasında tartışma çıktı.