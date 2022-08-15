Son dakika: Millete hizmet yolunda 21 yıl! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"AK Parti ailesinin sevgili mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, Cumhur İttifakı'nda birlikte yol yürüdüğümüz yol arkadaşım Sayın Devlet Bahçeli, sizleri hürmetyle selamlıyorum. Rabbime bana sizler gibi rol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.

Bir idik 21 olduk. Birbirimize kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk. Yürüdük elhamdulillah. Girdiğimiz yüce gönüllere, sevgiyi muhabbeti kalplere saçtık elhamdulillah. Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk, dünya ile yarışır olduk, aştık elhamdulillah. Beri gel kucaklaşalık uzak isek yakınlaşalım. Ülkemizi daha da büyütelim.

Evet bundan tam 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü "Artık Türkiye'de hiçbir şey eski gibi olmayacak" diyerek AK Parti'nin kuruluşunun müjdesini milletimizle paylaştık. Bizim önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı AK Parti'yi kurarak verdik."