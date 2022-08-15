Suriyeli öğrenci Salah Alddin sınır dışı edildi

Suriyeli Salah Alddin'in Türkiye'ye karşı skandal paylaşımlar yaptı. Paylaşımlarda özellikle Göç İdaresi'ne ağır hakarette bulunan avukat, Suriyelileri de birlik olmaya ve Türkiye'yi uluslararası mecralara şikayet etmeye davet etti.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA KABUL EDİLMEDİ

Salah Alddin'in sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda yapmadı üzerinde inceleme başlatıldı. Salah Alddin'in, 1991 Suriye doğumlu olduğu, özel bir üniversitede Hukuk Fakültesi öğrenim kaydının bulunduğu, 2019 tarihinde vatandaşlık müracaatında bulunduğu, başvurusunun olumsuz sonuçlandığı, İçer Hukuk Bürosu isimli işyerinde çalıştığı tespit edildi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı incelemelerini tamamlamasının ardından küstah paylaşımlar yapan Salah Alddin'i Karkamış Kara Hudut Kapısından sınır dışı etti.