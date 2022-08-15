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Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:17 Son Güncelleme: 15.8.2022 14:19

Van’da terör operasyonu: 26 gözaltı

İHA
Van’da terör operasyonu: 26 gözaltı

Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 8-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde 'PKK/KCK-FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici aynı zamanda propaganda niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunan 20 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 26 şüpheli şahıs yakalanmış olup, yasal işlemlerinin ardından adli makamlarca 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
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Van’da terör operasyonu: 26 gözaltı
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