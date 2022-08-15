Vesayetin psikoloğu: Başörtülüden psikolog olmaz

PROF. Dr. Üstün Dökmen, üç yıl önce katıldığı bir seminerde rehber öğretmenlerin başörtülü olamayacağını açıklamış, çok büyük tepkiyle karşılaşmıştı. Armağan Çağlayan'ın YouTube programına önceki gün konuk olan Dökmen'e sözleri hatırlatılınca, özür dilemek yerine bir kez daha skandal ifadeler kullandı. Dökmen, "Herhangi bir alanı bitiren aile terapisti olamaz, psikolojik danışman olamaz" sözlerini kullandığı seminerden sonra kendisine tepki gösterenler için, "troll", "kafası çalışmayan kişiler" diyerek hakaret etti.Prof. Dr. Üstün Dökmen, mesleğinin psikolog ve PDR uzmanlığı olduğunun altını çizerek başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı olmaması gerektiğini şöyle savundu: "Bir eczacı başörtülü olabilir, bence sakınca yok. Mimar, inşaat mühendisi de başörtülü olabilir. Öğretmen olur mu? Milli Eğitim izin verdiği için başörtülü öğretmen de olabilir. Bir takım mesleklerde başörtülü olabilir. Hâkime savcıya karışmıyorum, benim alanım değil hukuk. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Şunun için: Psikoloji de karşıdaki kişiye karşı nötr davranış içinde olması lazım, empati kurabilmesi gerekiyor."