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Giriş Tarihi: 16.8.2022 17:44 Son Güncelleme: 16.8.2022 17:44

3 harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

DHA
3 harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"ATEŞ DESTEK VASITALARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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3 harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
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