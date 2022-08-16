500 AFAD gönüllüsüne kimlik verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Akreditasyon Sertifikası ve 500 AFAD gönüllüsüne kimlik verme törenine katıldı. Burada 24 STK ve kuruluşunun 643 üyeye Akreditasyon sertifikalarını, hafif arama kurtarma eğitimi, ilk yardım eğitimi, Yangın farkındalık eğitimi, çadır kurma eğitimi ve İnsani yardım eğitimi alıp destek AFAD gönüllüsü olan 500 kişiye de AFAD gönüllüsü kartlarını takdim etti. Törende Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği birimi de sertifika aldı.



Afet konusunda yerlerinde saymadıklarını ve yapılan çalışmalarla afet konusunda büyük ilerleme katettiklerini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünya Risk Raporuna göre Türkiye'nin doğal afetlere maruz kalma seviyesi 11,81'den 12,57'ye yükselerek düşük riskli seviyeden orta riskli seviyeye yükseldi. Buna karşılık ülkelerin doğal afetlerin olumsuz etkileriyle başa çıkma ve afet sonrasında uyum sağlama kapasitelerini ifade eden güvenlik açığı başlığında, Türkiye'nin oranı 45,57'den 40,65'e düşmüş ve orta seviyeden düşük seviyeye inmiştir" dedi.

"TÜRKİYE 23 YIL ÖNCEKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR"

Bakan Soylu, "Türkiye 23 yıl önceki Türkiye değildir. Afet konusunda yerimizde saymadık. Afet yönetimi konusunda bambaşka bir boyuta geldik. Bunu hem kendimiz görüyoruz, hem de zaman zaman uluslararası raporlarda bu değişimin izlerini ve işaretlerini görüyoruz. Zaman zaman paylaştığım bir istatistiktir, Almanya'nın Ruhr Üniversitesi tarafından hazırlanan dünya risk raporuna göre Türkiye'nin doğal afetlere maruz kalma seviyesi 11,81'den 12,57'ye yükselerek düşük riskli seviyeden orta riskli seviyeye yükselmiş; Buna karşılık ülkelerin doğal afetlerin olumsuz etkileriyle başa çıkma ve afet sonrasında uyum sağlama kapasitelerini ifade eden güvenlik açığı başlığında, Türkiye'nin oranı 45,57'den 40,65'e düşmüş ve orta seviyeden düşük seviyeye inmiştir" dedi.

Soylu, alınan birtakım tedbirlere de değinerek "İstanbul'da 1300 okul yapıldı ve bunların birçoğu yeni yapıldı, birçoğu deprem güçlendirilmesi içeresinde oldu. Binlerce kamu binası yenilendi. Tespit edilen özellikle deprem anında yıkım olabileceği tehlikesi taşıyan binaların büyük bir bölümü tahliye edildi ve yıkıldı. Ama bu tespitler hala devam etmektedir." dedi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Eşsiz konumu ve zengin kültürel mirasıyla kadim İstanbul'un bir dünya metropolü olduğunu ancak bu kenti bekleyen riskler de olduğuna işaret eden Yerlikaya, "Aktif fay hattı üstünde yükselen şehrimiz 17 milyonu aşkın dinamik nüfusuyla her an deprem riskiyle iç içe. İstanbul'un yaşayabileceği muhtemel diğer riskler arasında yoğun yağışlar, yangın, hızlı kentleşme, düzensiz göç, sanayi ve deniz kazalarına bağlı afetler de var. 5,8'lik Silivri depremi bizler için bir milattır. Afetlere hazırlık yılı kapsamında pek çok eğitim, tatbikat ve tanıtım programları gerçekleştirdik. Depreme karşı birebir ve çevrim içi eğitimler verildi. 5 bin 334 tatbikat yapıldı" dedi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer ise gönüllülere yönelik sertifika programı hakkında bilgi vererek "Akredite ettiğimiz ekip sayısı 59'a ve üye sayısı 1580'e ulaşıyor. Eğitimine devam eden ve sertifika almaya hak kazanan ekip sayımız şu anda 47. Aynı zamanda bizim için çok önemli olan AFAD gönüllülerimizle ilgili bugün İstanbul'un 23 ilçesinden 507 gönüllümüzün kimlik kartını vereceğiz, onlar da bizim ekibimize dahil oluyorlar." şeklinde konuştu.