‘6’lı masanın bir önemi kalmadı’

İstanbul Sözleşmesi konusunda Millet İttifakı'nın paydaşlarıyla ters düşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan, 6'lı masa üyelerini hedef alan sert bir çıkış geldi. Bursa'nın Kestel ilçesi Yeşilvadi Mesire Alanı'nda düzenlenen Geleneksel Milli Görüş Buluşması'nda konuşan Karamollaoğlu, "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani 6'lı masa benim kanaatim devam eder. Ama 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı" dedi. Temel Karamollaoğlu geçen yıl 22 Mart'ta İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamada da 6'lı masa ile ters düşmüştü. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini olumlu buluyoruz. Fakat kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınması; hem hukuki hem de toplumsal bilinç oluşturmak üzere kapsamlı bir çalışmanın başlatılması gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı. Buna karşın masanın diğer paydaşları İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacakları iddiasında bulunmuştu.