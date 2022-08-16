AK Parti kadın kollarından diplomasi atağı! "Yalan yanlış bilgiler yerine doğrusunu anlatacağız"

AK Parti kadın kolları, Türkiye'de kadın alanında yapılan tüm faaliyetlerin özetinin yer aldığı bir dosya hazırlayarak Türkiye'de görev yapan 68 büyükelçiye ulaştırdı. Keşir hazırladıkları broşürde, kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan yasa değişikliğinden, iş kanuna, hayata geçirilen ulusal eylem planlarından ŞÖNİM ve dünyaca ünlü KADES uygulamasına, eğitim alanında yapılan düzenlemelerden devlet desteklerine kadar hayata geçirilen uygulamaların yer aldığını söyledi.

"Kadın üzerinden Türkiye karşıtlığına karşı tüm dünyaya doğru bilgiyi vermeyi amaçlıyoruz" diyen Ayşe Keşir, "Sadece politik gazete manşetlerinden göründüğü gibi olmadığını AK Parti hükümetlerinin kadın alanında yaptığı reform niteliğindeki çalışmaları tek tek anlattık. İyi işler yaptık broşürlerde özet halinde anlattık. Türkiye'nin kadın alanında yaptığı düzenlemelerin büyük bir çoğunluğu Avrupa ülkelerinde yok. Hiç gündeme gelmeyen hiç hayal edilmeyen başlıkları biz hayata geçirdik. İyi hal uygulamasından KADES e kadar attığımız her adımın hem bilinmesi hem de diğer ülkelere rehber olması Türkiye'nin özellikle kadın çalışmalarındaki yanlış algı ve bilginin düzeltilmesine katkı sunmak için böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.