Bakan Soylu tarih vererek duyurdu: Çok büyük bir tatbikat gerçekleştirilecek

"TÜRKİYE AFET YÖNETİMİNDE DÜNYADAKİ EN BAŞARILI ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELDİ"

Soylu, alınan birtakım tedbirlere de değinerek "İstanbul'da 1300 okul yapıldı ve bunların birçoğu yeni yapıldı, birçoğu deprem güçlendirilmesi içeresinde oldu. Binlerce kamu binası yenilendi. Tespit edilen özellikle deprem anında yıkım olabileceği tehlikesi taşıyan binaların büyük bir bölümü tahliye edildi ve yıkıldı. Ama bu tespitler hala devam etmektedir." dedi.

Türkiye'nin afet yönetiminde AFAD gibi bir kurumu kurduğunu, kapasite ve uzmanlık oluşturduğunu ifade eden Soylu, afet yönetimine karşı stratejik planlar yapılarak hızlı ve etkili müdahale kapasitesi oluşturularak Türkiye'nin afet yönetiminde dünyadaki en başarılı ülkelerden biri haline geldiğini anlattı.

Soylu, Türkiye'nin, dünyanın en güzel ama aynı zamanda afet riski en yüksek topraklarında bulunduğuna, tropikal fırtınalar ve aktif volkanlar dışında dünya genelinde görülen 31 çeşit doğal afetin neredeyse tamamına karşı risk altında olduğuna dikkati çekti.