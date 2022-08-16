Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açıldı

Geçtiğimiz cuma günü partisinin gençlik kolları il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "diktatör" diyerek hakaret eden CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında ifadeler olduğu tespiti üzerine hakarete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, "Şüpheli hiçbir ahlaki ve toplumsal değerle bağdaşmayacak şekildeki ifadelerle müvekkilime alenen hakaret etmiş ve bu hakaretleri basın yoluyla yapması sebebiyle suçun nitelikli hali sübut bulmuştur" ifadesine yer verilerek, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılması istendi.