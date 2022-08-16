CHP’li İBB suya battı! Vatandaş İstanbul’u bir kez daha sele teslim eden İmamoğlu’na sordu: Böyle mi çözdün?

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur etkili oldu. Şehrin bazı bölgelerinde hayat adeta durma noktasına geldi. Sağanak yağışa karşı gerekli önlemleri almayan İBB yönetimi bir kez daha sınıfta kaldı. Kentin dört bir yanını afişlerle donatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Altyapı sorununu çözdük. Yağmur sonrasında taşkın ve denizle karanın birleşmesi olmuyor" iddiasında bulunduğu yerler yağmur sonrası suya gömüldü.