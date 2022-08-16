Adana’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.

3 KİŞİ ARANIYOR

TEM ekipleri, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı, özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı. Söz konusu adreslerde arama yapan polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar önce Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün geçirildi ardından da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekipler, adreste bulunmayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.